Заявления Лукашенко должны проходить факт-чекинг: МИД об "оружие из Украины"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о контрабанде оружия из Украины не соответствуют действительности.

Источник: Кулеба на форуме "Украина 30. Международная политика"

Прямая речь: "Относительно заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он говорит очень часто заголовками, которые сразу попадают в СМИ.

Здесь надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Лукашенко - это человек, в отношении которого надо делать тщательный факт-чекинг.

И уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по каким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта".

Детали: Кроме того, по словам Кулебы, Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Лукашенко: "Мы не можем позволить себе иметь любой рычаг влияния на Украину".

По мнению министра, Украина должна диверсифицировать поставки топлива из Беларуси.

В то же время, Кулеба добавил, что продажа горючего Украине - это важная составляющая экономики Беларуси, поэтому "Лукашенко сейчас не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг".

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