Заявления Лукашенко должны проходить факт-чекинг: МИД об "оружие из Украины"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о контрабанде оружия из Украины не соответствуют действительности.
Источник: Кулеба на форуме "Украина 30. Международная политика"
Прямая речь: "Относительно заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он говорит очень часто заголовками, которые сразу попадают в СМИ.
Здесь надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Лукашенко - это человек, в отношении которого надо делать тщательный факт-чекинг.
И уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по каким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта".
Детали: Кроме того, по словам Кулебы, Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Лукашенко: "Мы не можем позволить себе иметь любой рычаг влияния на Украину".
По мнению министра, Украина должна диверсифицировать поставки топлива из Беларуси.
В то же время, Кулеба добавил, что продажа горючего Украине - это важная составляющая экономики Беларуси, поэтому "Лукашенко сейчас не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг".
Предыстория:
- 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.
- В то же время, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью.
- 3 июля Государственная пограничная служба Украины заявила, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы.
- Украинские пограничники сообщили, что с начала года задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, а Беларусь за 5 месяцев на границе с Украиной – 4 единицы оружия и 10 боеприпасов.