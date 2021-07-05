Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заявления Лукашенко должны проходить факт-чекинг: МИД об "оружие из Украины"

Понедельник, 5 июля 2021, 15:06
Заявления Лукашенко должны проходить факт-чекинг: МИД об оружие из Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о контрабанде оружия из Украины не соответствуют действительности.

Источник: Кулеба на форуме "Украина 30. Международная политика"

Прямая речь: "Относительно заявлений Александра Лукашенко, то он любитель таких резонансных заявлений. Он говорит очень часто заголовками, которые сразу попадают в СМИ.

Здесь надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Лукашенко - это человек, в отношении которого надо делать тщательный факт-чекинг.

И уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по каким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта".

Детали: Кроме того, по словам Кулебы, Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Лукашенко: "Мы не можем позволить себе иметь любой рычаг влияния на Украину".

По мнению министра, Украина должна диверсифицировать поставки топлива из Беларуси.

В то же время, Кулеба добавил, что продажа горючего Украине - это важная составляющая экономики Беларуси, поэтому "Лукашенко сейчас не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг".

Предыстория:

  • 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам "полностью перекрыть" границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия.
  • В то же время, Министерство иностранных дел Украины и Государственная пограничная служба не подтверждают закрытие границы с Беларусью.
  • 3 июля Государственная пограничная служба Украины заявила, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы.
  • Украинские пограничники сообщили, что с начала года задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия, а Беларусь за 5 месяцев на границе с Украиной – 4 единицы оружия и 10 боеприпасов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДЛукашенкооружиеУкраинаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
05:22
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: