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Французские производители шампанского возмущены новыми российскими правилами

Понедельник, 5 июля 2021, 16:01

Группа производителей французского шампанского возмутилась новым российским законом, вопреки европейским правилам запрещающим называть "шампанским" продукцию, произведенную в Шампани.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Comite Champagne" (Комитет шампанского) заявил, что призывает дипломатов Франции и Европейского союза работать над тем, чтобы Россия изменила закон.

Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в пятницу, требует от всех производителей шампанского описывать свой продукт как игристое вино на этикетке на тыльной стороне бутылки - хотя не на лицевой стороне.

Термин "шампанское" разрешено использовать только российским производителям.

Сопрезиденты французской Группы шампанских вин Максим Тубарт и Жан-Мари Барильер призвали ее членов на время прекратить все поставки в Россию.

Они сказали, что название "шампанское", что касается региона Шампань во Франции, имеет правовую защиту в 120 странах.

"Комитет шампанского огорчает тот факт, что это законодательство не гарантирует, что российские потребители будут иметь четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вина", - говорится в заявлении, которое добавляет, что закон подорвал два десятилетия переговоров между Россией и Европейским союзом.

Как сообщалось, в ЕС выразили недовольство новым российским указом который вопреки европейским правилам запрещает называть "шампанским" продукцию, произведенную в Шампани.

Темы: Франция


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