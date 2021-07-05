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Экс-глава райгосадминистрации получил 9 лет за взятку

Понедельник, 5 июля 2021, 16:39

За взятку в 17 200 долларов к 9 годам лишения свободы осудили экс-председателя РГА на Хмельнитчине.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Приговором Изяславского районного суда Хмельницкой области ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года и конфискацией имущества.

В суде доказано, что бывший глава одной из райгосадминистрации Хмельницкой области с марта по август 2018 года требовал и получил от представителя предприятия 17200 долл США неправомерной выгоды за вынесение распоряжения об изготовлении и утверждении технической документации по землеустройству, а также заключение договоров аренды земельных участков для ведения сельского хозяйства сроком на 10 лет.

Указано, что приговор суда еще не вступил в силу.

Украинская правда
Темы: взяткаХерсонская областьсуд


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