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Над пещерами Киево-Печерской лавры нависла угроза: УПЦ МП просит у властей помощи

Понедельник, 5 июля 2021, 17:04

В Киево-Печерской лавре УПЦ МП просят власть помочь ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер, которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: центр информации УПЦ (МП)

Дословно: "В последнее время увеличился уровень увлажненности почв. В случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещеры, что может привести к невосполнимым потерям и человеческим жертвам".

Детали: Митрополит УПЦ МП Павел написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, где попросил помочь сохранить "Лабиринты Ближних пещер" (корпус № 90), которые являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В лавре указывают, что многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее снеготаяние приводят к насыщению водоносного горизонта над пещерами и подтоплению пещерного комплекса.

Мониторинг состояния лабиринтов Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень увлажненности почв, где расположен памятник, увеличился.

По словам Павла, по результатам комиссий ТЭБ и ЧС ситуация на этих участках пещер определена как чрезвычайная регионального масштаба.

Указанные участки задействованы в паломническом маршруте, поэтому "существует угроза разрушения лабиринтов пещеры, что может привести к невосполнимым потерям и человеческим жертвам".

Митрополит Павел попросил Шмыгаля рассмотреть возможность выделить из госбюджета средства для противоаварийных работ.

Ближние или Антониевы пещеры - комплекс подземных пещер в Киево-Печерской Лавре. Ширина пещер - 1,5 метра, высота - 2,5 метра. Общая длина подземных коридоров Ближних пещер составляет 383 метра.

Пещеры состоят из трех улиц, связанных между собой переходами. Главная улица - Пещерная, к которой примыкает древняя в Ближних пещерах церковь Введения Богородицы в храм.

Еще одно из древнейших ответвлений в Ближних пещерах ведет к так называемой "общей трапезной" печерских отцов, где при преподобном Антонии братия собиралась на совместную трапезу. В пещерах сохранилось большое количество жилых келий. Погребения преподобного Антония расположено в закрытом завалом ответвлении пещер напротив церкви в его честь, построенной в конце XVI - начале XVII века.

Украинская правда
Темы: церковьрелигия


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