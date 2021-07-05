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В Грузии погиб украинский альпинист

Понедельник, 5 июля 2021, 19:14

Украинский альпинист Анатолий Мрачковский погиб в Грузии в пятницу, 2 июня, во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Федерацию альпинизма и скалолазания Киева, передает "Европейская правда".

"Анатолий был вертолетом доставлен в местную больницу города Местия, где, к сожалению, врачи констатировали его смерть ... Сейчас предпринимаются усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело Анатолия на родину из Грузии", - говорится в сообщении.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация альпинизма и скалолазания Киева. В то же время в Федерации отметили, что Мрачковский не первый раз участвовал в таких сборах, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями, покорил много вершин в разных странах мира, а также в украинских Карпатах.

Альпинист погиб в результате срыва на снежном склоне на высоте 3400 м.

Вершина Тетнульд высотой 4852 метра находится в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта.



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