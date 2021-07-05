Зеленский 6-7 июля посетит Литву

Президент Владимир Зеленский 6-7 июля посетит с визитом Литву для участия в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время визита также запланировано проведение переговоров Владимира Зеленского с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кроме того, в рамках визита Владимир Зеленский по приглашению литовского президента примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы.

В составе украинской делегации Литву посетит в глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он проведет вместе с министрами иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и Польши Збигневом Рау третье заседание Люблинского треугольника.

"Главы украинского, литовского и польской дипломатии обсудят противодействие агрессии РФ, ситуацию в Беларуси, европейской и евроатлантической интеграции Украины, преодоление последствий пандемии COVID-19. По итогам встречи министры подпишут ряд трехсторонних документов Люблинского треугольника ", - говорится в сообщении МИД.

Конференция по вопросам реформ в Украине - это ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине и их приоритетным целям.

Конференция основана правительством Украины в 2017 году и выступает платформой, объединяющей украинских и иностранных государственных деятелей, топ-бизнесменов, представителей стран ЕС, НАТО, G7 и гражданского общества.

В предыдущие годы конференция проходила в Лондоне, Копенгагене и Торонто.