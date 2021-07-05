Центральный железнодорожный вокзал Киева "заминировали"

Работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов ограничивали из-за сообщения о заминировании.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Детали: В то же время, поезда курсировали по графику.

Посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы

Сейчас вокзалы работают в штатном режиме.

Напомним: