Центральный железнодорожный вокзал Киева "заминировали"
Понедельник, 5 июля 2021, 20:39
Работу Центрального и Южного железнодорожных вокзалов ограничивали из-за сообщения о заминировании.
Источник: "Укрзализныця" в Telegram
Детали: В то же время, поезда курсировали по графику.
Посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы
Сейчас вокзалы работают в штатном режиме.
Напомним:
- 17 июня в столице несколько часов очереди минировали станции метро, железнодорожный вокзал и самолет.
Украинская правда