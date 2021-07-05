Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Достроили трубу, по которой Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины, в Pfizer отреагировали на смерть украинца после вакцинации — актуальные новости 5 июля.

О трубе в Венгрию

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, по которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину.

О Pfizer

В компании Pfizer прокомментировали смерть украинца после вакцинации и заявили, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена.

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