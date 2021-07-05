Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе

Украинская делегация 6 июля на переговорах Трехсторонней контактной группы будет настаивать на полном соблюдения режима прекращения огня – таким образом там отреагировали на обострение на фронте.

Источник: Украинская делегация в ТКГ в Facebook

Детали: В ТКГ говорят, что за несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений врагом. В частности, противник использует запрещенное "Минском" вооружения.

Чаще всего, говорят в украинской делегации, российские войска обстреливают населенные пункты, в частности Авдеевку.

Несмотря на то, что за последние два дня на Донбассе погибли двое украинских военных, а 5 июля еще трое получили ранения, украинская делегация начнет заседание ТКГ по этой теме. Они будут настаивать на полном соблюдении режима прекращения огня.

Также вопрос грубых нарушений хотят возбудить в ходе консультаций в рамках Нормандского формата.

Что предшествовало: Вследствие вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.