Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе

Понедельник, 5 июля 2021, 23:19
Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе

Украинская делегация 6 июля на переговорах Трехсторонней контактной группы будет настаивать на полном соблюдения режима прекращения огня – таким образом там отреагировали на обострение на фронте.

Источник: Украинская делегация в ТКГ в Facebook

Детали: В ТКГ говорят, что за несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений врагом. В частности, противник использует запрещенное "Минском" вооружения.

Чаще всего, говорят в украинской делегации, российские войска обстреливают населенные пункты, в частности Авдеевку.

Несмотря на то, что за последние два дня на Донбассе погибли двое украинских военных, а 5 июля еще трое получили ранения, украинская делегация начнет заседание ТКГ по этой теме. Они будут настаивать на полном соблюдении режима прекращения огня.

Также вопрос грубых нарушений хотят возбудить в ходе консультаций в рамках Нормандского формата.

Что предшествовало: Вследствие вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
ТКГ
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах
Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Последние новости
05:22
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: