Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

5 июля на передовой погиб майор Богдан Бродовский

Вторник, 6 июля 2021, 00:55
5 июля на передовой погиб майор Богдан Бродовский

В понедельник, 5 июля, на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр.

Источник: 93 ОМБр в Facebook

Дословно: "Опять оккупационные войска убили украинского офицера. С глубокой скорбью сообщаем о гибели на передовой майора Бродовского Богдана Витальевича, заместителя начальника тыла логистики бригады...

Боевики обстреляли позиции холодноярцев, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью".

Детали: Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Он служил в ВСУ с 2002 года.

Напомним: Кроме этого, 5 июля трое украинских военных получили ранения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
05:22
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: