5 июля на передовой погиб майор Богдан Бродовский

В понедельник, 5 июля, на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр.

Источник: 93 ОМБр в Facebook

Дословно: "Опять оккупационные войска убили украинского офицера. С глубокой скорбью сообщаем о гибели на передовой майора Бродовского Богдана Витальевича, заместителя начальника тыла логистики бригады...

Боевики обстреляли позиции холодноярцев, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью".

Детали: Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Он служил в ВСУ с 2002 года.

Напомним: Кроме этого, 5 июля трое украинских военных получили ранения.