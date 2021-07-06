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5 июля на передовой погиб майор Богдан Бродовский

Вторник, 6 июля 2021, 00:55

В понедельник, 5 июля, на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр.

Источник: 93 ОМБр в Facebook

Дословно: "Опять оккупационные войска убили украинского офицера. С глубокой скорбью сообщаем о гибели на передовой майора Бродовского Богдана Витальевича, заместителя начальника тыла логистики бригады...

Боевики обстреляли позиции холодноярцев, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью".

Детали: Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Он служил в ВСУ с 2002 года.

Напомним: Кроме этого, 5 июля трое украинских военных получили ранения.

Украинская правда
Темы: ООСвойна


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