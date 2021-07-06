5 июля на передовой погиб майор Богдан Бродовский
Вторник, 6 июля 2021, 00:55
В понедельник, 5 июля, на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр.
Источник: 93 ОМБр в Facebook
Дословно: "Опять оккупационные войска убили украинского офицера. С глубокой скорбью сообщаем о гибели на передовой майора Бродовского Богдана Витальевича, заместителя начальника тыла логистики бригады...
Боевики обстреляли позиции холодноярцев, офицер получил взрывное ранение, несовместимое с жизнью".
Детали: Богдан Бродовский родился 17 апреля 1984 года. Он служил в ВСУ с 2002 года.
Напомним: Кроме этого, 5 июля трое украинских военных получили ранения.
Украинская правда