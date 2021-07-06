Филиппины вытащили черный ящик из военного самолета, потерпевшего крушение

Филиппины вытащили черный ящик из военного самолета Lockheed C-130, в результате аварии которого погибли по меньшей мере 47 человек.

Источник: военный командующий Сирилито Собеджана в Reuters

Детали: Собеджана сказал, что бортовой самописец вытащили в понедельник.

Он даст возможность следователям прослушивать разговоры пилотов и экипажа до авиакатастрофы.

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