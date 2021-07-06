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Филиппины вытащили черный ящик из военного самолета, потерпевшего крушение

Вторник, 6 июля 2021, 06:16

Филиппины вытащили черный ящик из военного самолета Lockheed C-130, в результате аварии которого погибли по меньшей мере 47 человек.

Источник: военный командующий Сирилито Собеджана в Reuters

Детали: Собеджана сказал, что бортовой самописец вытащили в понедельник.

Он даст возможность следователям прослушивать разговоры пилотов и экипажа до авиакатастрофы.

Предыстория:

  • Филиппинский военный самолет Lockheed C-130 разбился в провинции Сулу. Он пытался приземлиться в аэропорту Джоло, но пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, а не приземлившись. Он не смог набрать достаточную мощность и высоту и разбился у расположенного рядом Патикула.
  • Самолет перевозил военнослужащих, направлявшихся для операции по борьбе с повстанцами. На борту находились 96 человек, погибли  по меньшей мере 47.

Темы: авиаФилиппины


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