Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Филиппины вытащили черный ящик из военного самолета, потерпевшего крушение

Вторник, 6 июля 2021, 06:16
Филиппины вытащили черный ящик из военного самолета, потерпевшего крушение

Филиппины вытащили черный ящик из военного самолета Lockheed C-130, в результате аварии которого погибли по меньшей мере 47 человек.

Источник: военный командующий Сирилито Собеджана в Reuters

Детали: Собеджана сказал, что бортовой самописец вытащили в понедельник.

Он даст возможность следователям прослушивать разговоры пилотов и экипажа до авиакатастрофы.

Предыстория:

  • Филиппинский военный самолет Lockheed C-130 разбился в провинции Сулу. Он пытался приземлиться в аэропорту Джоло, но пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, а не приземлившись. Он не смог набрать достаточную мощность и высоту и разбился у расположенного рядом Патикула.
  • Самолет перевозил военнослужащих, направлявшихся для операции по борьбе с повстанцами. На борту находились 96 человек, погибли  по меньшей мере 47.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаФилиппины
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
авиа
Чехия предоставит Украине вертолеты и поможет с подготовкой пилотов F-16
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Британия начнет подготовку украинских летчиков в августе
Последние новости
05:22
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: