Филиппины вытащили черный ящик из военного самолета, потерпевшего крушение
Вторник, 6 июля 2021, 06:16
Филиппины вытащили черный ящик из военного самолета Lockheed C-130, в результате аварии которого погибли по меньшей мере 47 человек.
Источник: военный командующий Сирилито Собеджана в Reuters
Детали: Собеджана сказал, что бортовой самописец вытащили в понедельник.
Он даст возможность следователям прослушивать разговоры пилотов и экипажа до авиакатастрофы.
Предыстория:
- Филиппинский военный самолет Lockheed C-130 разбился в провинции Сулу. Он пытался приземлиться в аэропорту Джоло, но пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, а не приземлившись. Он не смог набрать достаточную мощность и высоту и разбился у расположенного рядом Патикула.
- Самолет перевозил военнослужащих, направлявшихся для операции по борьбе с повстанцами. На борту находились 96 человек, погибли по меньшей мере 47.