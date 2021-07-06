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Германия сняла запрет на въезд для путешественников из Британии и России

Вторник, 6 июля 2021, 07:16

Германия снимает связанный с COVID-19 запрет на въезд для людей из Великобритании, а также Португалии, России, Индии и Непала.

Источник: BBC

Детали: Эти страны будут классифицировать как "регионы с высокой заболеваемостью". До сих пор они классифицировались как "регионы с вариантами вируса" из-за распространения вариантов Delta и Delta Plus, которые впервые обнаружили в Индии.

Ограничения будут смягчены со среды, 7 июля.

Полностью вакцинированные посетители также не подлежат карантину. Невакцинированные, как и раньше, будут обязаны идти на самоизоляцию (до 10 дней), но у них будет возможность досрочно прекратить карантин, получив отрицательный результат теста на пятый день.

Граждане и жители Германии должны были находиться в карантине в течение 14 дней после прибытия в страну.

Напомним: Ослабление ограничений в Германии произошло вскоре после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что страна собирается отменить все ограничения, связанные с COVID, с 19 июля.

Темы: БританияГерманиякоронавирус


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