Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты били из ПТРК у Чермалыка

Вторник, 6 июля 2021, 07:57

На Донбассе 5 июля было 9 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Песков противник стрелял из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новозвановки - из гранатометов различных систем.

Вблизи Чермалыка российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса.

У Новотошковского вооруженные формирования России обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним: Кроме того, как уже сообщалось, 5 июля на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр. Еще трое военных получили ранения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Дело "вагнеровцев": ВСК хочет официально услышать СБУ и Порошенко

Из-за учения Sea Breeze россияне "запускали" ракеты С-400

Мужчину расстреляли в центре Стрыя: полиция объявила спецоперацию – СМИ

В Беларуси запретили телеканал "Квартала 95" і не только

Зеленский ответил на петицию: Татарова увольнять не будет

Украинский спутник оказался самым выносливым, обойдя 32 конкурентов

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС
Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, есть раненый
На Востоке Украины от обстрела погиб военный медик
Последние новости
20:22
Правление Нафтогаза получило 610 млн вознаграждения в убыточном 2020 году
20:04
Зеленский тоже должен прийти на заседание ВСК – Порошенко
19:40
Украинскую газотранспортную систему следует адаптировать для биометана и водорода - оператор
19:23
Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Ґрау идет с ТКГ – СМИ
19:13
ФСБ задержала консула Эстонии в Санкт-Петербурге
19:12
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
18:52
В Киевской мэрии взрывчатку не нашли
18:40
Исполняющий обязанности главы НСЗУ подал в отставку – СМИ
18:33
Посольство США в Киеве может возглавить Джордж Кент, он свидетельствовал против Луценко и Джулиани - СМИ
18:28
Минфин продал гособлигации на более 3 миллиарда
Все новости...