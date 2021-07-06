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Оккупанты били из ПТРК у Чермалыка

Вторник, 6 июля 2021, 07:57
Оккупанты били из ПТРК у Чермалыка

На Донбассе 5 июля было 9 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Авдеевки оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 враг дважды вел обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Песков противник стрелял из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Новозвановки - из гранатометов различных систем.

Вблизи Чермалыка российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из противотанкового ракетного комплекса.

У Новотошковского вооруженные формирования России обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Причепиловка и Крымское оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним: Кроме того, как уже сообщалось, 5 июля на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр. Еще трое военных получили ранения.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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