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Почти 3 миллиона прививок против COVID сделано в Украине

Вторник, 6 июля 2021, 08:54

С начала прививочной кампании против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19, в Украине проведено 2 998 614 прививок, из них почти треть – это вторые дозы вакцины.

Источник: МОЗ

Детали: 5 июля 73 234 человека привито против COVID-19: одну дозу вакцины получили 25 552 человека, вторую – 47 682 человека.

В этот понедельник работали: 481 мобильная бригада, 1 128 прививочных пунктов, 7 центров вакцинации.

С 24 февраля в стране проведено 2 998 614 прививок против коронавируса.

Привито 2 100 540 человек, из них первую дозу вакцины получили 2 100 538 человек полностью иммунизированы – 898 076 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

 

По состоянию на 5 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 777 626 человек.

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