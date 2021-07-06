В Киеве общественный транспорт будет работать дольше из-за Atlas Weekend

Киевские власти решили продлить работу общественного транспорта в связи с проведением фестиваля Atlas Weekend.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Дословно: "В ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 1 час. Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будут организованы после прохождения последних пар поездов".

Детали: В КГГА отметили, что на период проведения мероприятия, в случае необходимости и в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр".

Также на весь период проведения фестиваля – 6, 7, 8 и 9 июля – на 1 час продлят работу троллейбусов № 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56.

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