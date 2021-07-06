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"Си Бриз-2021": слаживание на море завершили, дальше – "свободная игра"

Вторник, 6 июля 2021, 10:18

В международных учениях "Си Бриз-2021" завершили фазу слаживания морской компоненты: межнациональные тактические группы отработали первый блок учебных элементов во время выхода в море.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Передача грузов, буксировка аварийного судна и высадка досмотровых групп, формирование ордеров кораблей, плавание в костюмах, сигналопроизводство и контроль гражданского судоходства – основной перечень упражнений, отработанных перед второй частью морской компоненты – свободной игрой.

Также на выходе из пункта базирования участники отрабатывали элемент отражения нападения скоростных маломерных катеров, а в соответствующем полигоне – артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям.

Традиционно в международных тактических группах руководство различными учебными элементами распределяется среди участников поочередно.

Уже второй раз в таких масштабных маневрах флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" вместе с кораблями мощных представителей Военно-морских сил стран НАТО осуществлял руководство такими стратегическими эпизодами, как стрельбы, отражения нападения на суда, а также типично пограничными элементами – контроль гражданского судоходства, сигналопроизводство.

"Григорий Куропятников" входит в тактическую группу с эсминцем ВМС США "Росс", патрульным кораблем королевского флота Великобритании OPV "Trent", корветом ВМС Румынии "Contra-Amiral Horia Macellariu", корветом ВМС Болгарии "Бодры".

Корабль Морской охраны "Подолье" в тактической группе с кораблями БО Грузии и ВМС ВСУ выполняли подобный перечень упражнений, но в других районах Черного моря.

Параллельно на Дунае происходит отработка запланированных элементов.

Ввиду существенного стратегического значения крупнейшей судоходной реки региона и постоянного базирования там именно морских пограничников, чрезвычайно важна их роль в обеспечении первичных действий и готовность как к оперативному противодействию собственными силами, так и к оказанию поддержки другим военным формированиям.

О Дунайской фазе "Си Бриз-2021" и о втором выходе в море международных тактических групп ГПСУ обещает рассказать в следующих публикациях.



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