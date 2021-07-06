Рейтинг доверия возглавляет Зеленский, Тимошенко вторая – соцопрос

Рейтинг доверия к политикам возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 30 июня - 3 июля 2021 года

Детали: Доверяют Зеленскому 46% опрошенных, не доверяют - 52%.

На втором месте экс-премьер лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которой доверяют 30%, а не доверяют - 68% респондентов.

Главе ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют - 58%.

Пятом президенту Украины лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 24%, не доверяют - 75% опрошенных.

Подсанкционному куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют - 70%.

Премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют - 52%, не слышали о таком - 28% опрошенных.

В то же время в нынешнем рейтинге не представлены те, кто раньше, по другим исследованиям были основными конкурентами Зеленского: в мартовском опросе "Рейтинга" на втором месте шел мэр Киева Виталий Кличко. В февральском рейтинге социологической группы "Центр Разумкова" говорилось, что украинцы больше всего доверяют главе ВР Дмитрию Разумкову и президенту Владимиру Зеленскому.

Дополнительно: Опрос проводился с 30 июня по 3 июля методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна, социологи опросили 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.