В КГГА рассказали, как обустроят сквер Небесной сотни
После того, как сквер Небесной сотни перейдет в коммунальную собственность Киева, будет разработан проект его реконструкции без права капитальной застройки наземной части.
Источник: заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций в Facebook
Прямая речь: "Принято решение о том, чтобы инициировать передачу объекта в коммунальную собственность территориальной общины Киева. После этого специалисты разработают проект землеустройства по изменению целевого назначения земельного участка с целью реконструкции и обустройства сквера без права капитальной застройки его наземной части".
Детали: По словам Тация, так город сможет проще и быстрее завершить реконструкцию и благоустройство сквера.
Там планируют обустроить современное освещение, наладить систему ежедневной уборки и полива.
В КГГА обещают, что территория в центре столицы останется публичным пространством для киевлян и гостей города.
Предыстория:
- В мае сквер Небесной сотни передали в коммунальную собственность территориальной громады Киева с целью дальнейшего проведения работ по реконструкции и благоустройству.
- На месте сквера у Михайловского собора и Министерства иностранных дел планировали построить дом.
- После Революции достоинства киевляне убрали участок на улице Михайловской, 24А, привезли землю и высадили на нем деревья. Сквер посвятили героям Небесной Сотню.
- В течение нескольких лет застройщик пытался вернуть себе земельный участок, но сквер остался в собственности государства.