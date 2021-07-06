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В КГГА рассказали, как обустроят сквер Небесной сотни

Вторник, 6 июля 2021, 12:07
В КГГА рассказали, как обустроят сквер Небесной сотни
Фото с Facebook Тация

После того, как сквер Небесной сотни перейдет в коммунальную собственность Киева, будет разработан проект его реконструкции без права капитальной застройки наземной части.

Источник: заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций в Facebook

Прямая речь: "Принято решение о том, чтобы инициировать передачу объекта в коммунальную собственность территориальной общины Киева. После этого специалисты разработают проект землеустройства по изменению целевого назначения земельного участка с целью реконструкции и обустройства сквера без права капитальной застройки его наземной части".

Детали: По словам Тация, так город сможет проще и быстрее завершить реконструкцию и благоустройство сквера.

Там планируют обустроить современное освещение, наладить систему ежедневной уборки и полива.

В КГГА обещают, что территория в центре столицы останется публичным пространством для киевлян и гостей города.

Предыстория:

  • В мае сквер Небесной сотни передали в коммунальную собственность территориальной громады Киева с целью дальнейшего проведения работ по реконструкции и благоустройству.
  • На месте сквера у Михайловского собора и Министерства иностранных дел планировали построить дом.
  • После Революции достоинства киевляне убрали участок на улице Михайловской, 24А, привезли землю и высадили на нем деревья. Сквер посвятили героям Небесной Сотню.
  • В течение нескольких лет застройщик пытался вернуть себе земельный участок, но сквер остался в собственности государства.

Украинская правда

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Темы: Киевземля
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