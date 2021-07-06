Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россия имеет в Крыму потенциальные носители ядерного оружия – замглавы МИД

Вторник, 6 июля 2021, 12:32
Иллюстративное фото

В оккупированном Крыму Россия уже разместила потенциальные носители ядерного оружия, заявляет первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Источник: Джапарова во время форума "Украина 30. Международная политика", Zn.ua

Прямая речь: "Россия активно развивает военную инфраструктуру для своего ядерного оружия. Реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия".

Детали: Джапаров добавила, что РФ постоянно увеличивает в Крыму число своих военных и военной техники.

Заместитель министра также напомнила, что недавно Кремль под видом военных учений закрыл на полгода часть Черного моря, в частности в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов.

"Кроме того, российский президент дал Росгвардии право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это действительно создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности Украины, в мире и Юго-Восточной Европе", – добавила Джапаров.

Она отметила, что свое господство в Крыму РФ пытается закрепить с помощью превращения полуострова в огромную военную базу.

Также оккупанты в Крыму подавляют все возможные формы противодействия оккупации, напомнила Джапарова.

Этому предшествовало: Россия начала наращивать военное присутствие в регионе Черного моря, а также у украинской границы. К тому же РФ использует оккупированный Крым для демонстрации своей силы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Альянс увеличит свое присутствие в Черном море.

По данным Минобороны Украины, Россия может в течение года осуществить военную провокацию со стороны оккупированного Крыма, где сегодня насчитывается до 42 тысячи военнослужащих.

Темы: КрыморужиеРосcияМИД


powered by lun.ua
Главное сегодня

Евро-2020: Первым финалистом стала сборная Италии

Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на чемпионат мира в Москву

ОПУ, СБУ, ГБР и другие: в Украине "упали" сайты госучреждений

Новости 6 июля: ответ на петицию касательно Татарова, свежая социология

ПА ОБСЕ приняла срочную резолюцию с требованиями к России

Зеленский тоже должен прийти на заседание ВСК – Порошенко

Все новости...
Крым
Россия шантажирует страны, требуя не принимать участия в Крымской платформе - Кулеба
Проливные дожди принесли в Крым еще одну проблему
В Крыму из-за ливней "армагеддон", погибла женщина
Последние новости
02:59
В Британии наибольшее с конца января количество новых заражений коронавирусом
02:18
Каждый третий украинец имеет антитела к коронавируса – Радуцкий
01:40
Пентагон расторг контракт с Microsoft на $10 миллиардов
00:55
Часть Украины накроют дожди, грозы и град
00:41
Евро-2020: Первым финалистом стала сборная Италии
00:25
Россия не помешала проведению военных учений Sea Breeze – Пентагон
23:39
фотоУгрожал застрелиться: полиция 13 часов вела переговоры с подозреваемым в убийстве
23:05
Зеленский обсудил с главой Евросовета подготовку к саммиту Украина-ЕС
22:42
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на чемпионат мира в Москву
22:04
Новости экономики: автоматический арест счетов, нефтяные рекорды из-за ОПЕК+
Все новости...