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Россия имеет в Крыму потенциальные носители ядерного оружия – замглавы МИД

Вторник, 6 июля 2021, 12:32
Россия имеет в Крыму потенциальные носители ядерного оружия – замглавы МИД
Иллюстративное фото

В оккупированном Крыму Россия уже разместила потенциальные носители ядерного оружия, заявляет первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

Источник: Джапарова во время форума "Украина 30. Международная политика", Zn.ua

Прямая речь: "Россия активно развивает военную инфраструктуру для своего ядерного оружия. Реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен. На полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия".

Детали: Джапаров добавила, что РФ постоянно увеличивает в Крыму число своих военных и военной техники.

Заместитель министра также напомнила, что недавно Кремль под видом военных учений закрыл на полгода часть Черного моря, в частности в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов.

"Кроме того, российский президент дал Росгвардии право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это действительно создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности Украины, в мире и Юго-Восточной Европе", – добавила Джапаров.

Она отметила, что свое господство в Крыму РФ пытается закрепить с помощью превращения полуострова в огромную военную базу.

Также оккупанты в Крыму подавляют все возможные формы противодействия оккупации, напомнила Джапарова.

Этому предшествовало: Россия начала наращивать военное присутствие в регионе Черного моря, а также у украинской границы. К тому же РФ использует оккупированный Крым для демонстрации своей силы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Альянс увеличит свое присутствие в Черном море.

По данным Минобороны Украины, Россия может в течение года осуществить военную провокацию со стороны оккупированного Крыма, где сегодня насчитывается до 42 тысячи военнослужащих.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыморужиеРосcияМИД
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