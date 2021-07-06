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Адвокаты Порошенко подали в суд на Зеленского: требуют обнародовать оригиналы "пленок Медведчука"

Вторник, 6 июля 2021, 12:40

Адвокаты лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко подали иск к  президенту Владимиру Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества так называемых "пленок Медведчука" и обнародовать их в первоначальном виде.

Источник: заявление "Европейской солидарности"

Детали: Один из адвокатов Порошенко Игорь Головань заявил, что видео журналистов Bihus.Info относительно телефонных разговоров кума Путина Виктора Медведчука является "управляемой из президентского офиса акцией направленной против основного политического оппонента Зеленского – Петра Порошенко".

Несмотря на то, что журналисты ранее заявили, что обнародовали все записи, которые были в их распоряжении, у Порошенко говорят, что "Бигус не выполнил своего обещания опубликовать все разговоры".

Хотя Головань и обвиняет Офис президента в причастности к расследованию журналистов, однако все равно называют это "гипотезой".

В то же время в суде адвокаты будут просить признать противоправным сокрытие от общества "прослушек" и обязать обнародовать все оригиналы записей.

Предыстория:

  • Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, в которых обсуждаются его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.
  • Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.
  • Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле он принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах, а в вопросе обмена вместо помогать – мешал. О чем говорится в третьей части расследования журналистов.
  • Также опубликовано "пленки", на которых обсуждается обмен пленных, электроэнергия и Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

Украинская правда
Темы: Порошенко


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