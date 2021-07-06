Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СOVID в Киеве: за сутки 197 новых больных, без смертей

Вторник, 6 июля 2021, 12:42
СOVID в Киеве: за сутки 197 новых больных, без смертей
Фото с Facebook

За сутки 5 июля в столице лабораторно подтвердили 197 новых случаев коронавируса, смертей от COVID-19 не зарегистрировано.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Плюс 197 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано".

 

Детали: Среди новых больных 103 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 81 мужчина в возрасте от 20 до 91 года, 5 девочек от 11 месяцев до 13 лет и 8 мальчиков от 3 до 15 лет. 9 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (43), Дарницком (40) и в Днепровском (35) районах.

С начала пандемии в столице уже 214 822 подтвержденных случая коронавируса, 5 201 больной умер и 205 567 горожан преодолели вирус (из них 187 за минувшие сутки).

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Киев
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Последние новости
05:22
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: