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СOVID в Киеве: за сутки 197 новых больных, без смертей

Вторник, 6 июля 2021, 12:42
Фото с Facebook

За сутки 5 июля в столице лабораторно подтвердили 197 новых случаев коронавируса, смертей от COVID-19 не зарегистрировано.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Плюс 197 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано".

 

Детали: Среди новых больных 103 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 81 мужчина в возрасте от 20 до 91 года, 5 девочек от 11 месяцев до 13 лет и 8 мальчиков от 3 до 15 лет. 9 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (43), Дарницком (40) и в Днепровском (35) районах.

С начала пандемии в столице уже 214 822 подтвержденных случая коронавируса, 5 201 больной умер и 205 567 горожан преодолели вирус (из них 187 за минувшие сутки).

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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