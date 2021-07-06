Генерал-лейтенанта в отставке будут судить за некачественные блиндажи в зоне ООС

НАБУ и САП направили в суд обвинительные акты в отношении генерал-лейтенанта в отставке и чиновника Донецкой ОГА, подозреваемых в хищении 2,87 млн грн при построении блиндажей в зоне ООС.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Дело расследовали с 2015 года, подозрения были объявлены в 2018 году, материалы для ознакомления были открыты в мае 2021 года.

По данным следствия, в 2015 году генерал-майор Вооруженных Сил Украины (в отставке с конца 2020 года -ред.) и чиновник Донецкой областной государственной администрации, действуя в интересах подрядной организации - коммерческого предприятия, обеспечили перечисление ему средств за работы по строительству фортификационных сооружений, которые были самостоятельно выполнены предприятием как экспериментальные и не соответствовали заказанной Министерством обороны Украины проектной документации, что привело к невозможности использования фортификационных сооружений для обеспечения защиты военнослужащих.

В результате действий этих лиц государство потеряло 2,87 млн грн, а военные в зоне ООС не получили надлежащих фортификационных сооружений, способных их защитить, отмечают антикорупционщики. Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

Сейчас прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования НАБУ в Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение по этому делу.