Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генерал-лейтенанта в отставке будут судить за некачественные блиндажи в зоне ООС

Вторник, 6 июля 2021, 12:59
Генерал-лейтенанта в отставке будут судить за некачественные блиндажи в зоне ООС

НАБУ и САП направили в суд обвинительные акты в отношении генерал-лейтенанта в отставке и чиновника Донецкой ОГА, подозреваемых в хищении 2,87 млн грн при построении блиндажей в зоне ООС.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Дело расследовали с 2015 года, подозрения были объявлены в 2018 году, материалы для ознакомления были открыты в мае 2021 года.

По данным следствия, в 2015 году генерал-майор Вооруженных Сил Украины (в отставке с конца 2020 года -ред.) и чиновник Донецкой областной государственной администрации, действуя в интересах подрядной организации - коммерческого предприятия, обеспечили перечисление ему средств за работы по строительству фортификационных сооружений, которые были самостоятельно выполнены предприятием как экспериментальные и не соответствовали заказанной Министерством обороны Украины проектной документации, что привело к невозможности использования фортификационных сооружений для обеспечения защиты военнослужащих.

В результате действий этих лиц государство потеряло 2,87 млн грн, а военные в зоне ООС не получили надлежащих фортификационных сооружений, способных их защитить, отмечают антикорупционщики. Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины ( "Злоупотребление властью или служебным положением").

 

Сейчас прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования НАБУ в Высший антикоррупционного суд направлено обвинительное заключение по этому делу.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
НАБУ
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
Последние новости
05:22
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: