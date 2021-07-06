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В Польше вертолет упал в озеро, пострадали трое украинцев

Вторник, 6 июля 2021, 14:19

Троих человек вытащили из воды после того, как во вторник утром частный вертолет упал в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Вертолет упал в озеро Талты. Информацию об аварии спасатели получили в 9:26.

По сообщениям очевидцев, вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в воду. Машина полностью затонула.

Три человека оказались в воде. Туристы, проезжавшие мимо на моторной лодке, подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу.

Сообщается, что на борту вертолета находились граждане Украины, которые проживают в Польше. Наиболее тяжело раненую женщину с повреждением позвоночника доставили в больницу в Гижицком. Ее 17-летнюю дочь - также с поврежденным позвоночником - вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы доставили в Ольштын. Пилота доставили в больницу в Гижицком для наблюдения.

Обломки вертолета на глубине 13 метров уже осмотрели пожарные. Других людей на борту не было.

Выявлена также утечка топлива в озеро. Как добавил Рафал Мельник с Ольштынской пожарной части, утечка не опасна, поскольку топливо испаряется.

Темы: Польшаавиаукраинцы


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