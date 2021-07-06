Лукашенко пригрозил закрыть Беларусь для проезда, если будут новые санкции

Самопровозглашенный президент Беларуси Александра Лукашенко грозится закрыть территорию страны для транзита в ответ на новые санкции Запада.

Источник: Госиздание "Беларусь сегодня", которое приводит слова Лукашенко

Детали: Лукашенко сказал о возможном закрытии транзита в контексте упреков относительно невыполнения положений Соглашения о реадмиссии (принятие назад граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одной из договаривающихся сторон).

Прямая речь Лукашенко: "Они (страны Запада - ред.) Они хотят превратить Беларусь в "отстойник": туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря"… Ребята, этого не будет.

После той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Еще раз говорю: люди бегут от войны. Мы знаем, что такое горе и что такое война. Бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же им льготы ввел соответствующие – для тех, кто туда прибывает…

Поэтому вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь сами и не требуйте от нас излишек. А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций – то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море. Пока еще в условиях пандемии мы себя ведем по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее".

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