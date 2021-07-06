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Избили дубинками и отобрали деньги: в Киеве арестованы двое полицейских

Вторник, 6 июля 2021, 15:32

Двум полицейским роты реагирования Оболонского РО УПО в Киеве объявлено подозрение по факту превышения власти, вымогательства, незаконного лишения свободы и кражи, суд отправил их под арест.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Согласно материалам следствия, 1 июля 2021 года около полуночи, двое сотрудников полиции охраны под надуманным предлогом остановили гражданина Республики Армения и начали проводить незаконный личный обыск, требуя от него денежные средства в размере 500 гривен.

Не достигнув своей преступной цели, полицейские заставили мужчину сесть в служебный автомобиль и вывезли его в пустынное место в районе Лесного массива столицы.

Прибыв на место, полицейские начали наносить по туловищу потерпевшего удары руками и резиновыми дубинками, после чего отобрали у него 500 гривен и беспроводные наушники, которыми впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Сейчас полицейским сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Украинская правда
Темы: Киевполиция


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