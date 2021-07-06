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Мужчину расстреляли в центре Стрыя: полиция объявила спецоперацию – СМИ

Вторник, 6 июля 2021, 15:34
Мужчину расстреляли в центре Стрыя: полиция объявила спецоперацию – СМИ

В центре Стрыя на Львовщине, неподалеку полицейского участка, расстреляли 41-летнего мужчину, пока полиция ищет убийцу.

Источник: Zaxid.net

Детали: Событие произошло в ночь на понедельник. Местного жителя Ивана Гарбыча убили двумя выстрелами из огнестрельного оружия. В полиции информацию об убийстве подтвердили. Однако больше деталей не сообщают, поскольку убийцу еще не поймали.

Источники Zaxid.net утверждают, что убийство произошло около полуночи посреди улицы 1 ноября в нескольких метрах от полицейского участка.

Сообщается, что убийца стрелял практически в упор, вероятно, из дробовика.

Сейчас в городе продолжается спецоперация по поиску убийцы. Мотив преступления правоохранителям не понятен.

О погибшем известно, что он не был женат и не имел детей, занимался мелкой торговлей.

Темы: Львовщинакриминал
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