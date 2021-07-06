Украина заявляет об усилении провокаций на фронте со стороны наемников РФ
Украинская сторона СЦКК отмечает увеличение количества провокаций в районе Золотого 4 наемниками Российской Федерации.
Источник: сообщение штаба ООС в Facebook
Дословно: "Украинская сторона СЦКК сообщает об увеличении количества провокаций в районе населенного пункта Золотое 4, где 5 июля 2021 наемники РФ провели ряд обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по направлению населенного пункта Золотое-5, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями".
Детали: В СЦКК указывают, что оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинская сторона оценивают подобные искусственные обострения накануне заседаний ТКГ как повод для дальнейшего блокирования работы КПВВ "Золотой", а вместе с ним и пункта пропуска "Счастье".
Предыстория:
- В понедельник, 5 июля, на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр.
- Кроме этого, 5 июля трое украинских военных получили ранения.