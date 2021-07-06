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Украина заявляет об усилении провокаций на фронте со стороны наемников РФ

Вторник, 6 июля 2021, 15:44
Украина заявляет об усилении провокаций на фронте со стороны наемников РФ

Украинская сторона СЦКК отмечает увеличение количества провокаций в районе Золотого 4 наемниками Российской Федерации.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: "Украинская сторона СЦКК сообщает об увеличении количества провокаций в районе населенного пункта Золотое 4, где 5 июля 2021 наемники РФ провели ряд обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по направлению населенного пункта Золотое-5, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями".

Детали: В СЦКК указывают, что оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинская сторона оценивают подобные искусственные обострения накануне заседаний ТКГ как повод для дальнейшего блокирования работы КПВВ "Золотой", а вместе с ним и пункта пропуска "Счастье".

Предыстория:

  • В понедельник, 5 июля, на Донбассе погиб майор Богдан Бродовский, заместитель начальника тыла логистики 93 ОМБр Холодный Яр.
  • Кроме этого, 5 июля трое украинских военных получили ранения.

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассООС
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