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Из-за учения Sea Breeze россияне "запускали" ракеты С-400

Вторник, 6 июля 2021, 16:57
Из-за учения Sea Breeze россияне запускали ракеты С-400

На фоне черноморских учений Sea Breeze Южный военный округ РФ провел в Краснодарском крае учения с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф".

Источник: российский "Интерфакс", что цитирует пресс служба Черноморского флота РФ

Дословно: "В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника".

"В соответствии с замыслом учения расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения".

Детали: Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники. Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.

По информации россиян, система С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

Темы: Росcияармия
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