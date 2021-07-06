В 7 городах Киевщины центры вакцинации будут работать ежедневно

Центры вакцинации в Киеве и в 7 городах Киевской области переходят на ежедневный режим работы.

Источник: Коронавирус_Инфо

Детали: Отныне эти центры вакцинации будут работать с 10:00 до 17:30 - в Киеве, с 9:00 до 17:00 - в регионе.

В частности, в Киевской области центры будут работать в Броварах, Славутиче, Борисполе, Белой Церкви, Обухове, Ирпене, Яготине.

Также в выходные с 9:00 до 15:00 киевляне могут получить прививку в медучреждениях столицы, пока это 21 минивакцинальний центр.

Просмотреть список всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19.

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