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В Киеве и области ожидают грозу

Вторник, 6 июля 2021, 17:27
В Киеве и области ожидают грозу

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и Киевской области, в ближайшее время на регион налетит гроза.

Источник: ГСЧС

Дословно: "В Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца дня грозы".

Детали: Сообщение о "ближайшем часе" спасатели опубликовали в 16:30 6 июля.

Отмечается, что уровень опасности грозы - желтый, 1 уровень.

Напомним: 7 июля В ближайшие сутки большинство областей Украины будут находиться в поле повышенного давления, под влияниям жаркого воздуха, в тоже время в южной и восточной частях страны ожидается неустойчивая погода.

Украинская правда

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Темы: КиевКиевская областьпогодаГСЧС
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