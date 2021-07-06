Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венгрия поддерживает евроинтеграцию Украины, но после Западных Балкан - посол

Вторник, 6 июля 2021, 17:36
Венгрия поддерживает евроинтеграцию Украины, но после Западных Балкан - посол

Венгрия не против будущей европейской интеграции Украины, но после завершения процесса евроинтеграции Западных Балкан, которая отвечает ееинтересам.

Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто на форуме "Украина 30. Международная политика", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Я понимаю амбиции и желание украинского руководства и украинского общества, что мы (Европейский Союз - ред.) должны ускорить процесс евроинтеграции (Украины), но мы не должны забывать, что есть балканские страны, которые уже "стоят в очереди", и процесс интеграции там еще не закончен. Поэтому это должно быть приоритетом. Мы это очень поддерживаем, это в интересах Венгрии - поддерживать интеграцию Западных Балкан ", - сказал Ийдярто.

По его словам, следует также принимать во внимание, что общества старых стран-членов ЕС по все меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению ЕС, и следует говорить открыто о существовании в Евросоюзе "интеграционной усталости".

По мнению венгерского дипломата, необходимо найти определенный баланс между интеграцией новых возможных кандидатов в члены ЕС, относительно которых есть "желание, готовность и энергия все это двигать" и потенциалом абсорбции в ЕС.

"Иногда это может вызвать определенные негативные чувства. Это не Венгрия, не Чехия, не Польша, которые за интеграцию, но мы должны учитывать чувства и эмоции так называемой Старой Европы, потому что ЕС постоянно меняется, там все время возникают новые вопросы, в том числе конкурентоспособности, и я просто показал несколько важных тем, которые мы должны учитывать ", - резюмировал посол Венгрии.

Темы: евроинтеграцияВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
евроинтеграция
Президент Еврокомиссии о движении Украины в Евросоюз: Скорость поражает
Глава Европарламента поддерживает начало переговоров с Украиной о вступлении до конца года
Зеленский заявил об "историческом времени" для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС
Последние новости
05:22
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: