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Венгрия поддерживает евроинтеграцию Украины, но после Западных Балкан - посол

Вторник, 6 июля 2021, 17:36

Венгрия не против будущей европейской интеграции Украины, но после завершения процесса евроинтеграции Западных Балкан, которая отвечает ееинтересам.

Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто на форуме "Украина 30. Международная политика", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Я понимаю амбиции и желание украинского руководства и украинского общества, что мы (Европейский Союз - ред.) должны ускорить процесс евроинтеграции (Украины), но мы не должны забывать, что есть балканские страны, которые уже "стоят в очереди", и процесс интеграции там еще не закончен. Поэтому это должно быть приоритетом. Мы это очень поддерживаем, это в интересах Венгрии - поддерживать интеграцию Западных Балкан ", - сказал Ийдярто.

По его словам, следует также принимать во внимание, что общества старых стран-членов ЕС по все меньшим энтузиазмом относятся к дальнейшему расширению ЕС, и следует говорить открыто о существовании в Евросоюзе "интеграционной усталости".

По мнению венгерского дипломата, необходимо найти определенный баланс между интеграцией новых возможных кандидатов в члены ЕС, относительно которых есть "желание, готовность и энергия все это двигать" и потенциалом абсорбции в ЕС.

"Иногда это может вызвать определенные негативные чувства. Это не Венгрия, не Чехия, не Польша, которые за интеграцию, но мы должны учитывать чувства и эмоции так называемой Старой Европы, потому что ЕС постоянно меняется, там все время возникают новые вопросы, в том числе конкурентоспособности, и я просто показал несколько важных тем, которые мы должны учитывать ", - резюмировал посол Венгрии.

Темы: евроинтеграцияВенгрия
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