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В МИД назвали условие для участия России в Крымской платформе

Вторник, 6 июля 2021, 17:52

Украина пока не видит целесообразности в приглашении России к участию в Крымской платформе, однако готова будет сделать это, если РФ продемонстрирует конструктивный подход и готовность вместе с мировым сообществом садиться за стол переговоров и прорабатывать формат деоккупации Крыма.

Источник: первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова в комментарии "Укринформу"

Детали: Джапарова отметила, что украинская сторона ранее считала необходимым пригласить Российскую Федерацию к участию в Крымской платформе по одной причине: она должна приехать и ответить на ряд вопросов, которые в Украине накопились за восемь лет как к стране-оккупанту.

По ее словам, сначала РФ категорически возражала инициативе Крымской платформы, но сейчас риторика и тональность Кремля резко изменились.

В этом контексте первая заместитель министра напомнила, что несколько месяцев назад официальные представители РФ на различных международных площадках заявили, что Крымская платформа является угрозой территориальной целостности и безопасности Российской Федерации и они именно в этом контексте относиться к тем странам, которые присоединятся к этой инициативе, которую они называют "провокационной".

Прямая речь: "То есть наша начальная логика (по приглашению России к участию в Крымской платформе - ред.) разбилась о высказывания и официальных, и неофициальных представителей Российской Федерации, поэтому сейчас мы не видим в этом необходимости.

Однако еще два месяца, будем смотреть. Если Российская Федерация продемонстрирует конструктивный подход и готовность брать на себя ответственность за весь спектр последствий оккупации и вместе с мировым сообществом садиться и обрабатывать формат деоккупации и восстановления статус-кво до 2014 года, а фактически возвращение в русло международного права и порядка, - most welcome! Мы будем очень рады видеть Российскую Федерацию на самом высоком уровне на Крымской платформе".

Предыстория:

  • Крымская платформа - консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы вызовам, усиление международного давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возврата его Украине.
  • Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети.
  • Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа в Киеве.

Темы: КрымоккупацияРосcия
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