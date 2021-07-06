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Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Грау идет с ТКГ – СМИ

Вторник, 6 июля 2021, 19:23
Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Грау идет с ТКГ – СМИ

Специальный представитель нынешнего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по Донбассу посол Хайди Грау выйдет из переговорного процесса.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на близкого к процессу собеседника

Дословно: "Замена в ТКГ касается ОБСЕ. Грау...

Она идет - это факт".

Детали: Собеседник обратил внимание на то, что на заседании ТКГ, которое состоится 7 июля на уровне глав делегаций, "о выходе Хайди Грау может быть пока официально не объявлено - или будет объявлено 21 июля".

О причинах выхода посла Грау с Минского процесса не сообщается.

Как сообщил источник, с преемником Грау уже определились - и "это не представитель США, которая также входит в состав в ОБСЕ".

Напомним: Должность специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ Грау занимает с декабря 2019 года. Она заменила австрийского дипломата Мартина Зайдика.

Ранее Грау занимала несколько дипломатических постов с 1997 года в Берне, Москве и Нью-Йорке.

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Темы: ОБСЕТКГДонбасс
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