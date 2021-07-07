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Россия не помешала проведению военных учений Sea Breeze – Пентагон

Среда, 7 июля 2021, 00:25

Во время проведения учений российские военные не мешали Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Никаких препятствий в проведении Sea Breeze не было".

"Действия России не влияли на нашу способность проводить учения Sea Breeze".

Детали: Ранее сообщалось, что Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф".

Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

"В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учения по отражению массированного ракетного удара условного противника", – сообщил Черноморский флот.

На учении отработано прикрытия критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника, сказали военные.

"Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники", – говорится в сообщении Черноморского флота.

Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.

В них задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В целом принимают участие военные из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

Напомним:

  • Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота из-за международных военных учений Украины и союзников Sea Breeze-2021.
  • Традиционные украинско-американские учения Sea Breeze в 2021 году являются рекордными по количеству участников – 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специального назначения - всего 5 тысяч личного состава из 32 стран.
  • Учитывая это, российское посольство в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором говорилось, что "размах и агрессивная природа" военных учений SeaBreeze "не соответствуют потребностям безопасности в Черном море". По мнению Москвы, эти военные маневры якобы "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "вдохновляют милитаристские амбиции Украины". Россия призвала США и союзников Вашингтона прекратить военные операции в Черном море.
  • Во время проведения военных учений Sea Breeze-2021 с участием Украины и ряда стран-членов НАТО, российские военные параллельно устроили маневры своей авиации над Черным морем.

Темы: Черное мореСШАНАТОРосcия


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