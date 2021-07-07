Россия не помешала проведению военных учений Sea Breeze – Пентагон

Во время проведения учений российские военные не мешали Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

Источник: представитель Пентагона Джон Кирби, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Никаких препятствий в проведении Sea Breeze не было".

"Действия России не влияли на нашу способность проводить учения Sea Breeze".

Детали: Ранее сообщалось, что Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф".

Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

"В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учения по отражению массированного ракетного удара условного противника", – сообщил Черноморский флот.

На учении отработано прикрытия критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника, сказали военные.

"Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники", – говорится в сообщении Черноморского флота.

Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.

В них задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В целом принимают участие военные из 32 стран.

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений отрабатываются боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

Напомним: