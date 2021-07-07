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Хакеры, связанные с Россией, взломали серверы Республиканской партии Штатов – СМИ

Среда, 7 июля 2021, 03:52

На прошлой неделе хакеры, связанные с Россией, сломали компьютерные системы Национального комитета Республиканской партии США.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: По данным источников, хакеры были частью группы, известной как APT 29 или Cozy Bear, которую США связывают с российскими спецслужбами, и которую подозревали во взломе Национального комитета Демократической партии в 2016 году, а также в кибератаках на американские правительственные учреждения.

"Наши специалисты сотрудничали с Microsoft, чтобы провести обзор систем, и как показало расследование, хакеры не получили доступ к данным Национального комитета Республиканской партии. Мы будем продолжать сотрудничать с корпорацией Microsoft, а также ФБР", - сказал представитель Нацкомитета республиканцев Майк Рид.

Как отмечает издание, представитель посольства России в Вашингтоне не ответил на запрос о комментарии.

Напомним: Хакерская группа, связанная с Россией, взломала около 200 американских компаний в результате крупномасштабной атаки с использованием программ-вымогателей.

Темы: СШАхакерыРосcия
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