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За сутки на Донбассе не зафиксировали нарушений "тишины" – штаб ООС

Среда, 7 июля 2021, 07:23
За сутки на Донбассе не зафиксировали нарушений тишины – штаб ООС

За сутки 6 июля и по состоянию на 7:00 утра 7 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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