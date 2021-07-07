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За сутки на Донбассе не зафиксировали нарушений "тишины" – штаб ООС

Среда, 7 июля 2021, 07:23

За сутки 6 июля и по состоянию на 7:00 утра 7 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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