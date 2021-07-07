За сутки на Донбассе не зафиксировали нарушений "тишины" – штаб ООС
Среда, 7 июля 2021, 07:23
За сутки 6 июля и по состоянию на 7:00 утра 7 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Источник: Утренняя сводка штаба ООС
Детали: Боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Украинская правда