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Вакцинация в Украине: 3 миллиона прививок, приближаемся к миллиону вакцинированных

Среда, 7 июля 2021, 08:50

С начала прививочной кампании против COVID-19 в Украине первую дозу вакцины получил 2 136 561 человек, обе дозы – 955 607 человек, в целом сделано 3 092 168 прививок.

Источник: МОЗ

Детали: 6 июля было привито 93 554 человека: одну дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы – 57 531 человек.

 

В этот вторник работали 535 мобильных бригад, 1 287 прививочных пунктов, 27 центров вакцинации.

По состоянию на 6 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.
  • В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.
  • В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Алена Рощенко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019медициназдоровье
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