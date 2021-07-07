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Вблизи Крыма "Осы" и "Смерчи" боролись с противником: учения

Среда, 7 июля 2021, 10:40
Вблизи Крыма Осы и Смерчи боролись с противником: учения

В рамках совместного батальонного тактического учения подразделений группировки украинских войск ЗРК отбили нападение условного противника, а РСЗО уничтожили "пункты базирования" и "взлетные полосы" вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

Источник: Вооруженные силы Украины

Детали: В рамках совместного батальонного тактического учения подразделений группировки войск, которое выполняет задачи на административной границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова, расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного противника на колонну военной техники.

Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" осуществила марш для изменения огневых позиций, в ходе выдвижения – была атакована авиацией условного противника.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях, максимально приближенных к боевым, поставленных радиоэлектронных помех, осуществили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты условного противника пусками ракет", – отметил Наев.

 

По его словам, личный состав также отработал ряд вводных по разведке, выявлению, сопровождению и уничтожению как групповых, так и одиночных целей, находящихся на разных высотах и ​​скоростях.

 

"В то же время подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч" отработало учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов", – добавил командующий ОС ВСУ.

 

В ходе комплексной тренировки отрабатывали занятие и маскировку позиций, организацию системы связи и управления, приведение техники из исходного положения в боевое и тому подобное.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силыармияоружиеКрым
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