Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вблизи Крыма "Осы" и "Смерчи" боролись с противником: учения

Среда, 7 июля 2021, 10:40

В рамках совместного батальонного тактического учения подразделений группировки украинских войск ЗРК отбили нападение условного противника, а РСЗО уничтожили "пункты базирования" и "взлетные полосы" вблизи админграницы с оккупированным Крымом.

Источник: Вооруженные силы Украины

Детали: В рамках совместного батальонного тактического учения подразделений группировки войск, которое выполняет задачи на административной границе с временно оккупированной территории Крымского полуострова, расчеты зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного противника на колонну военной техники.

Как сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" осуществила марш для изменения огневых позиций, в ходе выдвижения – была атакована авиацией условного противника.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях, максимально приближенных к боевым, поставленных радиоэлектронных помех, осуществили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты условного противника пусками ракет", – отметил Наев.

 

По его словам, личный состав также отработал ряд вводных по разведке, выявлению, сопровождению и уничтожению как групповых, так и одиночных целей, находящихся на разных высотах и ​​скоростях.

 

"В то же время подразделение реактивных систем залпового огня "Смерч" отработало учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов", – добавил командующий ОС ВСУ.

 

В ходе комплексной тренировки отрабатывали занятие и маскировку позиций, организацию системы связи и управления, приведение техники из исходного положения в боевое и тому подобное.

 

Темы: Вооруженные силыармияоружиеКрым
powered by lun.ua
Главное сегодня

Англия выходит в финал Евро-2020: победили Данию в экстра-тайме

Новости 7 июля: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити

Пытки в "Изоляции": руководителям подпольной тюрьме объявили подозрения

До 2023 года Украина получит боевой "москитный флот" - Таран

В НАТО намекнули, что для ПДЧ или членства недостаточно выполнения определенных критериев

Набсовет "Нафтогаза" не стал принимать решение по отстранению Витренко

Все новости...
Вооруженные силы
Телеграммы "НачШтабу" и "Черговий ООС" являются российским проектами – заявление
"Кузня на Рыбальском" возобновила строительство катеров для ВСУ
Россия вывела в Черное море все корабли Черноморского флота – разведка
Последние новости
01:55
Латвия отказала Беларуси в выдаче оппозиционера Цепкало
01:20
На Днепропетровщине полиция задержала мужчину, который ранил ножом 2-летнего ребенка
00:50
Байден предложил Гаити помощь в сфере безопасности
00:37
Англия выходит в финал Евро-2020: победили Данию в экстра-тайме
00:25
Водяное обстреляли просроченными российскими боеприпасами – миссия Украины в ОБСЕ
23:49
ВидеоМощный взрыв произошел в порту Дубаи
23:10
США призывают РФ освободить украинского журналиста Есипенко
22:30
Маск показал видео приземления ракеты Falcon
21:55
Базу американских военных в Ираке обстреляли ракетами
21:13
Новости 7 июля: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити
Все новости...