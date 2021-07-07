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В 2021 году пограничники чаще отказывали во въезде в Украину, больше всего – россиянам

Среда, 7 июля 2021, 10:43
В 2021 году пограничники чаще отказывали во въезде в Украину, больше всего – россиянам

В 2021 году пограничники отказывали во въезде в Украину в 1,6 раза чаще, больше всего - россиянам.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В течение I полугодия 2021 года пограничники отказали в пропуске через границу более 19,3 тысячи иностранцев.

Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020 выросли в среднем в 1,6 раза (за январь-июнь 2020 года пограничники отказали в пропуске 11,7 тыс. человек), отмечают в ГПСУ.

В основном рост связан с карантинными ограничениями и применялся к иностранцам, которые прибывали из стран со значительным распространением COVID-19, не имели необходимых документов для въезда в Украину во время пандемии.

Среди непропущенных больше граждан России - 2818 человек - этот показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза, также чаще отказа в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

Больше всего не пропусков через границу лиц зафиксировано в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдовой и Беларусью.

Отмечается, что среди непропущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов - с 2270 человек за первое полугодие прошлого года - до 4058 человек в этом году. И в этой категории лиц передовое место заняли россияне - 1236 граждан.

Наибольшее количество отказов пропуска через границу потенциальными нелегальными мигрантами зафиксировано в авиационных пунктах пропуска - 62,1% от общего количества.

Украинская правда
Темы: границаПограничная служба
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