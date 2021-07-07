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Новинский планирует уходить из политики: Не вижу смысла

Среда, 7 июля 2021, 10:46
Фото Назария Мазилюка

Олигарх, внефракционный народный депутат Вадим Новинский планирует постепенно уходить из политики.

Источник: интервью Новинского "Украинской правде"

Прямая речь: "В дальнейшем, еще сильно думаю, буду ли заниматься дальше политикой, потому что она мне не приносит мира в душе и внутреннего какого-то спокойствия не приносит. Я еще для себя эту проблему не решил. Скорее всего, как это вижу, я буду как-то потихонечку отходить.

Не вижу просто смысла для себя этим заниматься".

Детали: Новинский добавил, что поэтому он не участвует никаким образом в новой партии Бориса Колесникова "Украина – наш дом".   

Он также прогнозирует, что проект "Оппозиционный блок", в который он раньше входил, скорее всего будет закрыт, поскольку уже исчерпал себя.

Украинская правда
Темы: НовинскийВерховная Рада
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