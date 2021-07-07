Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новинский: У нас нет политики, у нас все думают, как кого подставить

Среда, 7 июля 2021, 12:12
Новинский: У нас нет политики, у нас все думают, как кого подставить

Олигарх, внефракционный народный депутат Вадим Новинский считает, что в Украине нет политики, ведь каждый преследует свои интересы и не думает над стратегией развития страны.

Источник: интервью Новинского "Украинской правде"

Прямая речь: "Зачем?.. Смотрите, давайте так. Крупный бизнес – каждый преследует свои интересы. Если вы думаете, что друг с другом все встречаются и договариваются о совместных действиях, такого нет.

Каждый ведет свое дело. Каждый думает о своем бизнесе. О том, чтобы расширяться, получать прибыль, вот об этом думают.

Заниматься политической возней? У нас нет политики. Потому что политика – это стратегия развития страны, и способы достижения этих целей. Вот это политика.

А у нас все думают, как кого подставить, как кого переназначить. Эти интриги сплошные, которые не приводят никогда ни к какому результату. Как бегство по кругу, знаете. И хорошо еще, если бег идет по спирали, которая ведёт вверх. А она всегда идет вниз у нас, к сожалению".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Новинскийполитическая системаолигархиУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Новинский
Суд арестовал доли Новинского в 72 компаниях
Госгеонедр забрала у компании Новинского лицензии на два месторождения
Суд арестовал скрытые активы Новинского на 10,5 миллиарда: спрятал 230 объектов недвижимости
Последние новости
05:22
В Киеве и области – воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: