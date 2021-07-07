Новинский: У нас нет политики, у нас все думают, как кого подставить

Олигарх, внефракционный народный депутат Вадим Новинский считает, что в Украине нет политики, ведь каждый преследует свои интересы и не думает над стратегией развития страны.

Источник: интервью Новинского "Украинской правде"

Прямая речь: "Зачем?.. Смотрите, давайте так. Крупный бизнес – каждый преследует свои интересы. Если вы думаете, что друг с другом все встречаются и договариваются о совместных действиях, такого нет.

Каждый ведет свое дело. Каждый думает о своем бизнесе. О том, чтобы расширяться, получать прибыль, вот об этом думают.

Заниматься политической возней? У нас нет политики. Потому что политика – это стратегия развития страны, и способы достижения этих целей. Вот это политика.

А у нас все думают, как кого подставить, как кого переназначить. Эти интриги сплошные, которые не приводят никогда ни к какому результату. Как бегство по кругу, знаете. И хорошо еще, если бег идет по спирали, которая ведёт вверх. А она всегда идет вниз у нас, к сожалению".