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В Киеве вторые сутки без летальных случаев от COVID

Среда, 7 июля 2021, 12:50
В Киеве вторые сутки без летальных случаев от COVID
Фото КГГА

За 6 июля в столице зарегистрировали 217 больных коронавирусом, вместе с тем летальных случаев не фиксируют вторые сутки.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "217 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано".

Детали: Среди новых больных 130 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 74 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 6 мальчиков от 2 до 17 лет.

15 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (57), Дарницком (47) и в Днепровском (37) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 215 039 подтвержденных случаев коронавируса, 5 201 человек умер, преодолели вирус 205 994 жителя столицы, из них 420 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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