Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Жара в Украине усилится

Среда, 7 июля 2021, 13:11

В четверг 8 июля в Украине будет преобладать сухая погода, а жара начнет усиливаться, в большинстве областей предполагается +27+33 градуса.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Детали: Синоптик пояснила, что сейчас над Северным морем царит циклон, а его атмосферный холодный фронт освежает дождями воздух в Западной Европе.

8 июля этот антициклон окончательно вытеснит южный циклон с его дождями с нашей территории и поэтому практически повсеместно в Украине ожидается сухая погода.

Разве что днем ​​в Винницкой области вероятный небольшой дождь.

В четверг в течение дня в большинстве областей предполагается +27+33 градуса.

В дальнейшем жара в Украине будет усиливаться.

 

В Киеве 8 июля будет царить сухая солнечная погода. Ближайшей ночью до +20 градусов, днем ​​+28 + 30 градусов.

Диденко предупредила, что в ближайшие дни и на следующей неделе стоит ожидать повышения температуры воздуха и жару.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

СБУ рассказала о многомиллионных злоупотреблениях в "Киевавтодоре"

видеоЯхту Медведчука спрятали от санкций – СМИ

"Новую почту" оштрафовали на 325 миллионов – компания будет судиться с Госпродпотребслужбой

Жара в Украине усиливается

Новые штаммы COVID-19 пока побеждают в гонке с вакцинами – ВОЗ

фото В Черное море направляется транспортно-десантный корабль ВМС США

Все новости...
погода
Жара в Украине усилится
Часть Украины накроют дожди, грозы и град
В Киеве и области ожидают грозу
Последние новости
15:50
Лазером вратарю в глаза: УЕФА расследует выходки фанатов на матче Англия-Дания
15:43
Коронованного "вора в законе" из Украины задержали в Болгарии
15:38
Самую большую криптоферму в Украине нашли в бывшем помещении "Винницаоблэнерго"
15:33
В Кабмине ожидают дополнительные 10 миллиардов долларов инвестиций от рынка земли
15:27
Ученые обнаружили зависимость рыб от наркотиков
15:05
Не всем украинцам переназначили субсидии: Минсоцполитики ищет виновных на местах
15:03
СБУ рассказала о многомиллионных злоупотреблениях в "Киевавтодоре"
14:57
Местные бюджеты недополучают 2 миллиарда ежегодно из-за теневой продажи табака
14:55
Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей – СМИ
14:40
Глава ГФС подался на должность главы Бюро экономической безопасности
Все новости...