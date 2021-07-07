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Венгрия возобновила пропуск в двух пунктах на границе с Украиной

Среда, 7 июля 2021, 13:43

Утром 7 июля венгерская сторона возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш" на границе с Украиной.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Просим граждан, которые планируют пересекать границу с Венгрией, учесть, что пропуск осуществляется в пункте пропуска "Косино - Барабаш" с 8.00 до 20.00 (по киевскому времени) и в пункте пропуска" Звонково - Лонья "с 8.00 до 19.00 (по киевскому времени)".

Что предшествовало: Венгерская сторона сообщала, что возможность пересечь указанные пункты пропуска временно ограничивается (называлась дата - до 30 июля). Работа пунктов пропуска с украинской стороны не прекращалась, отмечают в ГПСУ.

Украинская правда
Темы: Венгрияграница
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