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Швейцария расширила санкции против Беларуси

Среда, 7 июля 2021, 14:34
Швейцария расширила санкции против Беларуси

Швейцария вслед за ЕС и США расширили санкции против Беларуси за принудительную посадку рейса Ryanair в мае и арест журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Швейцарии добавило в санкционный список санкций 78 человек и семь организаций. Меры вступают в силу в среду.

Швейцария впервые ввела санкции против Беларуси в 2006 году в знак протеста против нарушений верховенства права и прав человека.

Накануне к четвертому пакету санкций ЕС против режима Александра Лукашенко присоединились шесть стран.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

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Темы: ЛукашенкосанкцииБеларусьШвейцария
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