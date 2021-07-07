Швейцария расширила санкции против Беларуси
Среда, 7 июля 2021, 14:34
Швейцария вслед за ЕС и США расширили санкции против Беларуси за принудительную посадку рейса Ryanair в мае и арест журналиста Романа Протасевича.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Правительство Швейцарии добавило в санкционный список санкций 78 человек и семь организаций. Меры вступают в силу в среду.
Швейцария впервые ввела санкции против Беларуси в 2006 году в знак протеста против нарушений верховенства права и прав человека.
Накануне к четвертому пакету санкций ЕС против режима Александра Лукашенко присоединились шесть стран.
Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.