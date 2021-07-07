В Карпатах автомобиль вылетел в обрыв, четверо погибших

Полиция расследует смертельное ДТП в Яремче – автомобиль вылетел с дороги в обрыв, четыре человека погибли.

Источник: полиция Прикарпатья

Детали: 7 июля в 11:45 в полицию поступило сообщение о ДТП

Предварительно следователи установили, что автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков.

Полицейские устанавливают возраст и место проживания погибших.