Украина хочет получить перечень критериев для членства в НАТО – Зеленский

Украина хочет получить конкретный перечень реформ и критериев, выполнение которых позволит рассчитывать в будущем на членство в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Согласен, что ключ к положительному решению наших евроатлантических стремлений - это прежде всего успех наших реформ. И мы и в дальнейшем будем делать все, чтобы ускорить темп реформ, в частности в рамках выполнения годовых национальных программ под эгидой комиссии Украина-НАТО. Но уже сегодня мы хотели бы получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит конкретно перейти к следующему шагу, к интеграции с Альянсом. Мы хотели бы иметь согласованные с НАТО критерии, согласованные маркеры, по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству", - сказал Зеленский.

Позже на брифинге с президентом Литвы Зеленский сказал, что обретение Украиной полноправного членства в НАТО и Евросоюзе - это прежде всего геополитическое решение, и только потом вопросы реформ.

"Очень часто членство Украины в ЕС или НАТО связывают с теми или иными реформами. Действительно, многие европейские страны прошли реформирование раньше Украины. Но если мы говорим откровенно о сроках, о ситуации, о войне, о том, в какой ситуации Украина проводит реформы, - я считаю, что мы самые быстрые сегодня в Европе. Мы понимаем, какова цена этого времени для нас", - сказал Зеленский.

Напомним, "Европейская правда" и ряд организаций-партнеров предложили идею, которая предусматривает создание список ключевых реформ для продвижения к членству Украины в НАТО. Идея получила условное название "Плана совместимости с НАТО" (NATO Compatibility Plan).

Идея не дублирует имеющиеся Годовые национальные программы и не является их заменителем. План предусматривает определить приоритетные направления, которые ускорили выполнение ПДЧ еще до того, как Украина его получила.

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ППодробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.

"Европейская правда"