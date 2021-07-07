Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Херсонщине мужчина украл 4 га земли у моря – прокуратура

Среда, 7 июля 2021, 17:31

Житель города Голая Пристань, что на Херсонщине, мошенническим путем завладел земельными участками рекреационного назначения в более 4 га на побережье Черного моря.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, участки земли выбыли из коммунальной собственности Лазурненского поселкового совета на основании поддельного решения Скадовского районного суда в Херсонской области.

Стоимость земли оценивается в более 6,6 млн грн.

После того как землю вывели из коммунальной собственности, человек выставил ее на открытые торги для легализации. Там ее приобрели третьи лица.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по факту завладения земельными участками, а также легализации имущества, полученного преступным путем. 

Украинская правда
Темы: земляХерсонская областьпрокуратура
powered by lun.ua
Главное сегодня

По суточной смертности от коронавируса Украина - 4-я в Европе

ОбновленоЗадержали подозреваемых в убийстве президента Гаити

Байден предложил Гаити помощь в сфере безопасности

Англия выходит в финал Евро-2020: победили Данию в экстра-тайме

Новости 7 июля: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити

Пытки в "Изоляции": руководителям подпольной тюрьме объявили подозрения

Все новости...
земля
В КГГА рассказали, как обустроят сквер Небесной сотни
84% украинцев против продажи сельхозземли иностранцам – опрос
Злоумышленники хотели захватить 50 га леса на элитных землях Киевщины
Последние новости
09:09
"Газпром" не спешит увеличивать поставки, несмотря на дефицит газа в Европе – оператор ГТС
08:50
Миллион украинцев вакцинировали полностью, темп "более 100 тысяч прививок в сутки"
08:39
Премьер Британии в четверг объявит дату открытия для вакцинированных путешественников
08:18
617 больных и 404 госпитализированных – статистика COVID за сутки в Украине
08:00
Главные новости среды и ночи: стрельба в Киеве, убийство президента Гаити
07:49
Боец ВСУ на Донбассе получил осколочное ранение
07:26
Накануне Олимпиады в Токио введут чрезвычайное положение – СМИ
07:02
И. о. премьер-министра Гаити заявил, что будет руководить страной после убийства президента
06:24
По суточной смертности от коронавируса Украина - 4-я в Европе
05:47
Количество заражений COVID в Великобритании возросло вчетверо с начала июня
Все новости...