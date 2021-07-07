На Херсонщине мужчина украл 4 га земли у моря – прокуратура

Житель города Голая Пристань, что на Херсонщине, мошенническим путем завладел земельными участками рекреационного назначения в более 4 га на побережье Черного моря.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, участки земли выбыли из коммунальной собственности Лазурненского поселкового совета на основании поддельного решения Скадовского районного суда в Херсонской области.

Стоимость земли оценивается в более 6,6 млн грн.

После того как землю вывели из коммунальной собственности, человек выставил ее на открытые торги для легализации. Там ее приобрели третьи лица.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по факту завладения земельными участками, а также легализации имущества, полученного преступным путем.