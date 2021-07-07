Протасевич вышел в соцсети
Задержанный беларусский оппозиционный журналист, один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич записал видеообращение в своем новом твиттер-аккаунте и обещает всегда быть на связи.
Источник: Протасевич в Twitter, Tut.by
Прямая речь Протасевича: "Привет, друзья. Это мой новый твиттер. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете.
Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить".
Детали: Он также спросил у читателей, что он пропустил "за это время".
Tut.by напоминает, что у Протасевича домашний арест. В Беларуси это – изоляция обвиняемого от общества, но находится дома или на сьемной квартире.
Издание отмечает, что, как правило, обвиняемого ограничивают от общения с внешним миром, в частности, чтобы он не смог обмениваться информацией по уголовному делу.
Наводится пример других политзаключенных, которым на домашнем аресте запрещали даже походить к окну. Также сообщается, что Франак Вечерко, который общался с родителями Протасевича, сообщал, что рядом с Романом в съемной квартире постоянно находились оперативники.
Привет, чат! Я снова с вами!— Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021
Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z
Что было раньше: Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели на домашний арест.
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Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.
- 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
- Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".