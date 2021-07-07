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Протасевич вышел в соцсети

Среда, 7 июля 2021, 17:50

Задержанный беларусский оппозиционный журналист, один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич записал видеообращение в своем новом твиттер-аккаунте и обещает всегда быть на связи.

Источник: Протасевич в Twitter, Tut.by

Прямая речь Протасевича: "Привет, друзья. Это мой новый твиттер. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете.

Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить".

Детали: Он также спросил у читателей, что он пропустил "за это время".

Tut.by напоминает, что у Протасевича домашний арест. В Беларуси это – изоляция обвиняемого от общества, но находится дома или на сьемной квартире.

Издание отмечает, что, как правило, обвиняемого ограничивают от общения с внешним миром, в частности, чтобы он не смог обмениваться информацией по уголовному делу.

Наводится пример других политзаключенных, которым на домашнем аресте запрещали даже походить к окну. Также сообщается, что Франак Вечерко, который общался с родителями Протасевича, сообщал, что рядом с Романом в съемной квартире постоянно находились оперативники.

Что было раньше: Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели на домашний арест.

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Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Такое задержание вызвало резкую реакцию в мире.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенкоарест
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