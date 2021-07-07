Протасевич вышел в соцсети

Задержанный беларусский оппозиционный журналист, один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич записал видеообращение в своем новом твиттер-аккаунте и обещает всегда быть на связи.

Источник: Протасевич в Twitter, Tut.by

Прямая речь Протасевича: "Привет, друзья. Это мой новый твиттер. Потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете.

Теперь буду всегда на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить".

Детали: Он также спросил у читателей, что он пропустил "за это время".

Tut.by напоминает, что у Протасевича домашний арест. В Беларуси это – изоляция обвиняемого от общества, но находится дома или на сьемной квартире.

Издание отмечает, что, как правило, обвиняемого ограничивают от общения с внешним миром, в частности, чтобы он не смог обмениваться информацией по уголовному делу.

Наводится пример других политзаключенных, которым на домашнем аресте запрещали даже походить к окну. Также сообщается, что Франак Вечерко, который общался с родителями Протасевича, сообщал, что рядом с Романом в съемной квартире постоянно находились оперативники.

Привет, чат! Я снова с вами!



Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? :) pic.twitter.com/vMkU99uC3Z — Roman Protasevich (@protas_by) July 7, 2021

Что было раньше: Протасевича и его девушку россиянку Софью Сапегу перевели на домашний арест.

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