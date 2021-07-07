Пытки в "Изоляции": руководителям подпольной тюрьме объявили подозрения

Двум боевикам, руководителю и организатору подпольной тюрьмы "Изоляция", заочно объявили подозрении в участии в военизированных формированиях, торговли людьми, создании преступной организации и нарушении законов и обычаев войны, а именно жестокого обращения с гражданским населением.

Источник: ОГПУ, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным УП, речь идет о Василии Евдокимове и Станиславе Слепневе. Первый в 2014 году занял должность "руководителя центра спецопераций "министерства государственной безопасности ДНР". Вместе со своим заместителем Слепневым, бывшим предпринимателем, они по указанию кураторов из РФ организовали в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов подпольную тюрьму, где совершались тяжкие и особо тяжкие преступления.

В Офисе генпрокурора добавляют, что руководитель тюрьмы раньше служил во французском Иностранном Легионе и участвовал в боевых действиях в Сирии.

Оба подозреваемых, говорится в сообщении, активно участвуют в незаконном лишении свободы пленных военнослужащих ВСУ и гражданских лиц, которые поддерживают активную проукраинскую позицию. Они вместе с подчиненными боевиками жестоко пытают пленных, лишают пищи и воды, содержат в нечеловеческих условиях.

Таким образом, говорят в ОГПУ, разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, которые там совершались.

Сейчас заочно о подозрениях сообщено 15 лицами, причастных к преступлениям в "Изоляции".

Установлено около 170 пострадавших.

Что предшествовало: Полиция заочно объявила о подозрении конвоиру и охраннику подпольной тюрьме в Донецке "Изоляция", в которой пытали людей.

Напомним: